Eurolega, la Virtus Bologna domina la Stella Rossa

La squadra di Scariolo vince in casa e torna a vedere i playoff.

31-01-2023 23:22

Vittoria convincente in casa per la Virtus Bologna contro la Stella Rossa. La squadra di Scariolo si è imposta per 84-72 contro i serbi sfruttando uno splendido avvio di partita: grazie a questo successo le V Nere si portano a 10 vittorie complessive, e continuano a sperare nella qualificazione ai playoff.

Il top scorer dell’incontro è stato l’argentino Vildoza con 20 punti, per la squadra felsinea bene Shengelia (15 punti) e Weems (13). Ottima anche la prova di Teodosic, che ha sfornato nove assist.