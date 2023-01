Eurolega, la Virtus Bologna torna a vincere: battuto il Panathinaikos

20-01-2023 08:41

Torna a vincere la Virtus Bologna e lo fa contro i greci del Panathinaikos, battuto 74-64 nel 20esimo turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena, gli uomini di Sergio Scariolo sfruttano l’inizio dell’ultimo quarto per rimontare dopo aver a loro volta subito il ritorno degli ellenici (e non è la prima volta che la Virtus parte bene per finire male). Migliori in campo Shengelia (16 punti, Teodosic (12 punti e 4 assist) e Bako. Ora il record di Bologna in Coppa dice 9-11. Stasera tocca all’altra italiana impegnata in Eurolega, l’Olimpia Milano, che attende al Forum l’Asvel Villeurbanne.