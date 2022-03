Eurolega, l'Olimpia a Madrid ma senza Rodriguez

09-03-2022 18:14

Terza trasferta consecutiva, in Eurolega per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, che domani sera sfida invece, alle 20.45, il Real Madrid. I Blancos attualmente sono ancora secondi in classifica e sono una delle tre squadre ad aver vinto a Milano in questa stagione.

Dopo quel k. l’Olimpia ha vinto otto gare su 10 e ha conquistando, virtualmente, un posto nella griglia dei playoff per la seconda stagione consecutiva, una prima volta nell’era moderna di EuroLeague.

Peccato che domani sera, oltre le assenze oltre che di Shavon Shields, Gigi Datome e Trey Kell non ci sarà nemmeno Sergio Rodriguez.

Alla vigilia del match queste le parole di Ettore Messina: “Sarà una partita ovviamente difficile, perché il Real Madrid sarà estremamente concentrato e determinato a giocare con grande durezza sia in attacco che in difesa, utilizzando tutto il suo potenziale. Noi, purtroppo, oltre alle assenze previste, saremo senza Sergio Rodriguez, che ha chiesto di rimanere a Milano per motivi personali: superfluo aggiungere che si tratti di un’assenza molto pesante. Contro il Real Madrid, il primo problema è sempre quello di reggere a rimbalzo e utilizzare la giuste spaziature per non subire troppo la presenza difensivi di Tavares. Speriamo di riuscirci e giocare una buona partita”.

