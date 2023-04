Eurolega, Maccabi e Partizan iniziano bene i playoff

Successi esterni contro Monaco e Real Madrid nella Gara-1 dei primi due quarti di finale della competizione.

25-04-2023 23:44

Sono iniziati i playoff in Eurolega, la principale competizione per club del basket europeo. Nei match di Gara-1 dei primi due quarti di finale si sono verificate due importanti vittorie esterne per Maccabi Tel Aviv e Partizan Belgrado, capaci di superare rispettivamente Monaco e Real Madrid.

Gli israeliani del Maccabi si sono così imposti per 79-67 sul parquet del Monaco, Wade Baldwin il migliore dei suoi con 20 punti. Nell’altro incontro, ben più combattuto, i serbi del Partizan hanno vinto in casa del Real Madrid per 89-87 grazie a un super Kevin Punter, ex Milano, autore di 26 punti.