Eurolega: Milano sublime in trasferta, CSKA battuto 67-57

21-01-2022 20:15

Nonostante le assenze di Shields, Mitoglou, Moraschini, Datome e Grant, l’Olimpia Milano dimostra di aver ritrovato forma fisica e coesione ottenendo sul campo del CSKA la terza vittoria consecutiva in Eurolega negli ultimi dieci giorni.

Grazie a un superlativo sforzo difensivo, l’Armani Exchange tiene a soli 57 punti segnati la compagine di coach Itoudis e, dopo aver fatto gara di testa dall’inizio, chiude i conti con un decisivo 10-0 messo a segno tra fine terzo quarto e inizio quarto periodo.

Essenziale dunque, come nel successo ottenuto dieci giorni fa contro il Barcellona, l’apporto che tutti i biancorossi a turno sono riusciti a dare in difesa, fondamentale in cui, come dimostrano il 12% dall’arco e i soli 6 assist messi a referto dai russi (privi di Hackett, Clyburn e Antonov), i meneghini sono riusciti a brillare ancora una volta.

In attacco invece i top scorer dell’incontro per Milano sono stati Hall e Daniels, entrambi autori di 13 punti e tutti e due protagonisti nel break che ha dato l’ultima spallata ai padroni di casa.

A questi alla fine non son bastati i 13 punti di Lundberg e Shengeila, ultimi ad arrendersi di fronte a un’Olimpia che ora, con tre gare ancora da recuperare, vanta un record di 13 vinte e 6 perse che vale il terzo posto momentaneo nella graduatoria del massimo torneo continentale.

Di seguito il tabellino del match.

CSKA Mosca: Lundberg 15, Bolomboy 7, Khomenko 2, Ukhov 2, Ivlev ne, Voigtmann 2, Shengelia 13, Lopatin ne, Milutinov 4, Grigonis 5, Kurbanov 3, Shved 4. Allenatore: D.Itoudis

AX Armani Exchange Milano: Kell 9, Melli 0, Rodriguez 7, Tarczewski 0, Ricci 5, Biligha 0, Hall 13, Delaney 7, Daniels 13, Alviti 0, Hines 12, Bentil 1. Allenatore: E.Messina

OMNISPORT