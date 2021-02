Eurolega: Milano vince e convince col Maccabi

Bella vittoria per 87-68 dell’AX Armani Exchange Milano nella partita casalinga della venticinquesima giornata della regular season di Eurolega.

A parte il primo minuto, l’Olimpia è sempre stata in vantaggio e addirittura in doppia cifra fin dal primo quarto, chiuso però sul 21-12, poi la squara di Ettore Messina ha incrementato progressivamente il margine fino al +19 finale.

Per i padroni di casa cinque giocatori in doppia cifra tra cui Kevin Punter con 15 punti e Sergio Roriguez con 10 punti e 9 rimbalzi. Milano affianca il CSKA Mosca al secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona, vittorioso oggi sullo Zalgiris Kaunas per 86-62.

OMNISPORT | 18-02-2021 22:47