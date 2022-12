24-12-2022 10:48

Mario Fioretti è stato il protagonista della super notte dell’Eurolega dell’Olimpia Milano.

Il tecnico ha dovuto sostituire il capo allenatore Ettore Messina. Nel post vittoria contro il Monaco dell’ex Mike James ha detto: “Siamo partiti bene in attacco, ma per tutto il primo tempo abbiamo sofferto a rimbalzo, abbiamo avuto problemi con il tagliafuori e lì loro ci hanno ucciso. Nel secondo quarto abbiamo anche smesso di muovere la palla come ogni tanto ci succede. Nel secondo tempo le cose sono un po’ cambiate, la difesa del secondo quarto è stata eccezionale, per quattro minuti siamo riusciti a non farli segnare, e poi in quel frangente abbiamo anche cominciato a segnare tanto, a costruire buoni tiri e segnarli. Non era facile, ma i ragazzi l’hanno voluta e se la sono presa. Complimenti a loro”.

E sulla vittoria: “Moralmente ci aiuta, ma non basta un successo per svoltare una stagione. Penso sia un passo in avanti, noi ora dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in ogni gara, cominciando da quella con Valencia della prossima settimana”.