Eurolega, Real Madrid e Bayern vincono ancora

19-11-2021 00:05

Vanno a Real Madrid e Bayern Monaco gli anticipi dell’11ª giornata della regular season di Eurolega.

La squadra di Laso ha battuto la Stella Rossa per 79-67, infilando la quarta vittoria consecutiva e portandosi quindi momentaneamente da sola al comando della classifica in attesa delle gare di Barcellona e Olimpia: match comunque in equilibrio fino alla parte finale del terzo quarto, in casa Real 15 punti per Walter Tavares, 14 con otto rimbalzi per Vincent Poirier.

Vince anche il Bayern di coach Andrea Trinchieri, che contro il Panathinaikos centra la seconda vittoria consecutiva (81-78) riavvicinandosi alla zona playoff: Darrun Hilliard best scorer con 20 punti.

OMNISPORT