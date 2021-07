European Champions Cup, trionfa Parma

Notte magica per il baseball italiano. Parma ha infatti conquistato l’European Champions Cup 2021, superando i Bonn Capitals per 6-4 nella finale disputata ad Ostrava, in Repubblica Ceca.

Per gli emiliani del manager Gianguido Poma si tratta del 14° trionfo nella massima competizione europea, a 22 anni di distanza dall’ultimo.

Match di rincorsa per Parma che, subito sotto per 0-3, ha piazzato lo scatto chiave tra quarto e quinto inning.

Decisivo l’ingresso sul monte di lancio di Rondon, alla base del fuoricampo del sorpasso, firmato da Sambucci, dopo l’home run della parità concretizzatosi con la presenza di Battioni e Desimoni in prima base e Rodriguez in seconda. Il singolo di Monello è quello dell’allungo decisivo per il 6-4.

A completare il trionfo italiano il terzo posto della Fortitudo Bologna, che nella finale per l’ultimo gradino del podio ha sconfitto 11-9 il Curaçao Neptunus di Rotterdam.

I bolognesi erano stati superati di misura da Parma (5-4) nella semifinale giocatasi venerdì.

Per la Fortitudo, campione nel 2019, è il quinto podio consecutivo in Champions, considerando il secondo posto del 2015 e del 2017 e il terzo del 2016 e del 2018. Nel 2020 la competizione non si è giocata a causa della pandemia di Coronavirus.



OMNISPORT | 17-07-2021 23:58