Europei Basket: cade la Slovenia di Doncic, il Belgio sorprende la Spagna

04-09-2022 20:10

Cade la Slovenia di Luca Doncic, il Belgio sgambetta la Spagna e il Montenegro batte la Bulgaria. In Germania-Lituania, infine, è successo veramente di tutto.

Il pomeriggio dell’Eurobasket ha offerto più di un’emozione. La Slovenia incassa il primo ko. A Colonia è andata in scena una partita molto equilibrata. La stella dei Dallas Mavericks incappa in una giornata ‘no’ come dimostra lo 0 su 8 dai tre punti. È stato però l’ultimo ad arrendersi e a referto ha comunque messo 16 punti, 8 assist e 8 rimbalzi. La Bosnia, grazie a questo successo, raggiunge in testa proprio la Slovenia. A Tblisi cade la Spagna di Scariolo che contro il Belgio è apparsa meno brillante rispetto ai precedenti incontri. Il Belgio raggiunge gli iberici a quota 2-1 nel gruppo A che si conferma estremamente equilibrato. Il Montenegro, infine, conquista la seconda vittoria grazie al 91-81 ai danni della Bulgaria.

Infine la partita con i maggiori colpi di scena: Germania-Lituania. Il match è stato molto equilibrato con la nazionale baltica che ha impattato a quota 89 con uno scatenato Valanciunas (34 punti e 17 rimbalzi) e ha portato l’incontro all’overtime. Nel secondo supplementare, però, la spuntano i tedeschi con Wagner e Lo. La partita, però, potrebbe avere un proseguio: la Lituania ha infatti presentato un reclamo ufficiale alla Fiba per un tiro libero non fatto tirare a Valanciunas.