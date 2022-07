09-07-2022 23:28

Inizia con un pareggio l’avventura agli Europei femminili per l’Olanda campione in carica. Le oranje hanno pareggiato 1-1 contro la Svezia e adesso nel gruppo C hanno tutti un punto in classifica.

La Svezia è passata in vantaggio con la rete di Jonna Andersson al 35′, la risposta dell’Olanda è arrivata con Jill Roord al 52′. Le campionesse in carica affronteranno il Portogallo nella seconda giornata, le svedesi giocheranno contro la Svizzera.