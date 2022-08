Europei nuoto: nei 200 dorso un nuovo sorriso d'oro di Margherita Panziera!

12-08-2022 18:48

L’estate scorsa si diceva “It’s coming to Rome”, per descrivere gli straordinari successi Azzurri sia nel calcio che nelle Olimpiadi di Tokyo. In questo caso, invece, sarebbe più opportuno dire: “It remains in Rome”. Perchè l’Europeo 2022 di nuoto si sta tenendo a Roma, e nella finale dei 200 metri dorso Margherita Panziera ha appena vinto la medaglia d’oro!

L’Azzurra è vittoriosa con un crono di 2:07.13, tempo che le vale il terzo oro consecutivo a livello continentale nella specialità, dopo quelli di Glasgow 2018 e Budapest 2020. Argento per la britannica Katie Shanahan (2:09.26), mentre la medaglia di bronzo va all’ungherese Dora Molnar (2:09.73).

Partita in corsia 4, l’Azzurra ha spinto forte fin dalla prima vasca (30.39 ai 50 metri) e – com’è sua abitudine fare – ha allungato su tutte le avversarie a metà gara (1:02.17), andando sotto di quattro millesimi rispetto al record europeo.

Il vuoto lo fa però nei terzi cinquanta, con una progressione incredibile e 1.94 secondi (!) rifilati a Shanahan: quanto basta per una passerella nell’ultima vasca, con il pubblico romano in visibilio ad acclamare una delle più grandi dorsiste nella storia recente del Nuoto.