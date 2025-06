Europei scherma, Galassi argento clamoroso nella spada, Santarelli di bronzo: l'Italia avvisa Francia e Ungheria

Due medaglie per gli azzurri nella seconda giornata di gare della rassegna continentale in corso a Genoa, delude Di Veroli, costretto a fermarsi agli ottavi

Dopo il solo bronzo nel fioretto femminile conquistato nella giornata di apertura da Martina Batini, il Campionato Europeo di scherma regala all’Italia altre due medaglie. Gli azzurri brillano nella spada maschile individuale con Matteo Galassi e Andrea Santarelli e arrivano con slancio alle prove di squadra. Davide Di Veroli non va oltre gli ottavi.

Galassi, un argento cla-mo-ro-so!

Seconda giornata di gare a forti tinte azzurre agli Europei di scherma in corso a Genova. Tutto merito della straordinaria prestazione di Matteo Galassi, che conquista una storica medaglia d’argento al debutto assoluto nella rassegna continentale. Matteo ha incantato il pubblico genovese con un percorso entusiasmante, interrotto solo in finale dal talento ucraino Roman Svichkar, oro grazie al 15-11 imposto al cervese classe 2004, già medagliato ai Mondiali Under 20.

A tratti epico, l’azzurro ha dato vita a un cammino da applausi, aperto con una prima fase praticamente perfetta e chiusa al comando. Galassi ha rischiato al debutto nel tabellone a eliminazione diretta, spuntandola solo alla stoccata supplementare contro il lussemburghese Giannotte (15-14). Da lì in poi, una cavalcata trionfale, che lo ha visto imporsi con Frazao (15-13), Cupr (15-12) e Hauri (15-9), prima della semifinale tutta italiana contro Santarelli. In finale, nonostante la grinta e l’ottima gestione, Galassi ha dovuto arrendersi allo strapotere di Svichkar.

Santarelli torna sul podio

A tingere ancora più di azzurro il podio è il bronzo di Santarelli. L’umbro, già medagliato agli Europei nel 2018, ha dato prova della sua esperienza superando nei quarti il connazionale Valerio Cuomo con un netto 15-9, in un altro derby, combattuto e carico di tensione. La sua corsa si è fermata in semifinale proprio contro Galassi, che lo ha superato con un netto 15-8.

Per Santarelli, dopo una mattina con 3 successi e 2 k.o., resta comunque un risultato di prestigio, che conferma il suo ruolo nel gruppo azzurro e lascia ottime indicazioni in vista delle giornate di gare a squadra. Con lui sul terzo gradino del podio anche l’ungherese Gergely Siklosi, sconfitto di misura da Svichkar per 6-5 alla stoccata supplementare. Nonostante le grandi aspettative della vigilia, è stato costretto ad abbandonare la pedana agli ottavi Davide Di Veroli, superato un po’ a sorpresa 15-10 dallo svizzero Alexis Bayard.

Azzurri in fiducia per la prova a squadre

Come detto, con le due medaglie odierne, la squadra italiana si presenta con ambizioni elevate alla competizione a squadre, in programma mercoledì. Al fianco di Galassi, Santarelli e Di Veroli ci sarà Gianpaolo Buzzacchino, che sostituirà Valerio Cuomo. Proprio la profondità del gruppo e il buon mix tra giovani ed elementi con maggiore esperienza costituiscono uno dei punti di forza dell’Italia, chiamata a sfidare le grandi favorite del torneo, l’Ungheria di Siklosi e la sempre temibile Francia. L’obiettivo, ovviamente, è quello di strappare un’altra medaglia.