Europei Trentino 2021: quasi certa l’assenza di Julian Alaphilippe

Niente da fare per il campione del mondo. Julian Alaphilippe non prenderà il via agli Europei Trentino 2021.

Manca ancora l’ufficialità, ma secondo quanto riporta Le Telegramme, il campione del mondo non parteciperà alla rassegna continentale in programma dall’8 al 12 settembre in Trentino. Dopo aver saltato anche i Giochi di Tokyo con un percorso molto adatto alle sue caratteristiche, il portacolori della Deceuninck – QuickStep dovrebbe tornare ad indossare la maglia della nazionale ai Mondiali nelle Fiandre, con un approccio che dunque non passerà dai Campionati Europei.

Tra i convocati ci sarà invece l’emergente Valentin Madouas, che potrebbe essere uno dei riferimenti della selezione transalpina.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:15