Europei Under 21: Tonali sarà il capitano dell'Italia

Questa la scelta del commissario tecnico in vista dell'esordio contro la Francia in programma giovedì 22 giugno

19-06-2023 14:12

Sarà Sandro Tonali il capitano dell’Italia Under 21 agli Europei di categoria. Lo ha deciso il commissario tecnico azzurro Nicolato. Il torneo inizierà domani, ma il primo impegno per i nostri sarà giovedì 22 giugno contro la Francia, in una partita già determinante per le sorti della squadra italiana. Tonali, centrocampista e titolare del Milan, è effettivamente un giocatore con grande esperienza, l’elemento ideale per guidare la pattuglia azzurra che cerca di stupire come hanno fatto i fratellini dell’Under 20 nel Mondiale pochi giorni fa, arrivando fino alla finale poi persa con l’Uruguay.