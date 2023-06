EuroTeam, ottimo argento di Furlani

L'azzurro continua a mostrare la sua crescita

24-06-2023 17:34

Sono iniziati ieri, in Polonia, i campionati Europei a Squadre dove l’Italia dell’atletica sta ben impressionando e facendo incetta di medaglie.

Oggi, 24 giugno, Mattia Furlani ha dimostrato la crescita e l’ottimo momento.

Il suo 7,97 (-0.4 m/s) vale il secondo posto, alle spalle del campione olimpico della specialità, il greco Miltiadis Tentoglou, atterraro agli 8,34 (-1.6 m/s) della miglior prestazione europea dell’anno.

Furlani apre con 7,75, per poi piazzare il risultato-classifica, sempre alle spalle di Tentoglou (in quel momento al comando con 8,08). Poi, per l’azzurro, due nulli, un “passo”, e ancora un nullo finale, in quest’ultimo caso valutabile oltre gli otto metri. Battuti lo svizzero Ehammer (terzo con 7,95) e lo svedese Montler (7,82), due tra i migliori specialisti europei. Il polacco Jopek, tredicesimo con 7,37, aiuta la causa azzurra, riportando l’Italia ad un vantaggio considerevole: diciassette punti (azzurri a 188, Polonia seconda con 171).

Il secondo posto vale a Furlani anche la medaglia d’argento degli European Games, la sesta della rassegna.