Evenepoel: "Il Giro è il mio grande obiettivo"

Remco Evenepoel dopo lo splendido 2022 che l’ha visto vincere la Liegi-Bastogne-Liegi, la Vuelta di Spagna e i Mondiali, vuole ripetersi anche nel 2023.

“Penso che la Liegi-Bastogne-Liegi sarà la giornata più speciale dell’anno – ha detto il ciclista della Quick Step a margine di un evento -, perché la correrò da campione in carica e con l’iconica maglia iridata sulle spalle. Dopodiché, la mia attenzione si sposterà sul Giro d’Italia, il mio più grande obiettivo dell’anno. Mancano esattamente quattro mesi alla gara e posso dirvi che i miei obiettivi sono ottenere almeno una vittoria di tappa e fare una buona classifica generale. Ma sappiamo anche che possono succedere molte cose in tre settimane, quindi faremo un passo alla volta, proprio come abbiamo fatto alla Vuelta, e vedremo come vanno le cose…”.