F1, Albon: "Il meteo può rendere la gara imprevedibile"

Il pilota della Williams parla in vista del Gran Premio di Monaco

24-05-2023 22:53

Il pilota della Williams, Alexander Albon, ha parlato a Sky in vista del Gran Premio di Monaco: “E’ un po’ come una gara di casa, in un certo senso. Mi piace molto guidare qui; è, ovviamente, un weekend in cui al sabato ci si concentra un po’ di più rispetto alla domenica, il che è una rarità”.

“È un altro circuito cittadino e ne abbiamo già fatti diversi quest’anno, ma in questo caso si tratta più che altro di acquisire fiducia nel corso del weekend. Dato che non ci sono vie di fuga, non si può attaccare come in molti altri circuiti stradali in cui siamo stati. In termini di competitività, sarà interessante, ma spero che il tempo possa creare qualche sorpresa e rendere la gara un po’ più imprevedibile”.