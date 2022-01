Alfa Romeo, Vasseur: “Mancato accordo Andretti non cambia situazione”

13-01-2022 11:35

L’Alfa Romeo, e tutta la struttura tecnologica facente capo alla Sauber, sarebbe potuta passare nelle mani di Michael Andretti. Ma la trattativa tra il figlio del campione del mondo 1978 e la scuderia elvetica non ha dato la classica fumata bianca. L’affare non si è mai concretizzato e la scuderia rimane quindi saldamente nelle mani di Finn Rausing.

A tal proposito, tornando a parlare della mancata vendita della squadra del Biscione, il TP Frederic Vasseur ha ammesso come questo non abbia inciso sulla preparazione in vista della nuova stagione che sarà caratterizzata dalle modifiche regolamentari.

Anzi il team italo svizzero non vede l’ora di vedere in pista la nuova monoposto e soprattutto la nuova line-up. Alfa Romeo infatti ha cambiato entrambi i piloti passando dal duo Kimi Raikkonen(che ha dato l’addio alla F1) e Antonio Giovinazzi, passato in Formula E, a Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

“Non ci siamo fermati affatto all’aspetto tecnico e non ha rallentato affatto lo sviluppo, questo è certo – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Autosport – In alcune discussioni, su sponsor, piloti e così via, dovevamo essere un po’ presenti. Ma alla fine non cambierà la situazione. Non ha avuto alcun impatto, tranne per il fatto che abbiamo posticipato alcune decisioni. Non ha rappresentato una distrazione”.

