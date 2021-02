F1, Alonso assente dalla presentazione di Alpine

Il 2 marzo ci sarà la presentazione ufficiale del team Alpine per la nuova stagione 2021. La scuderia però non potrà contare sulla presenza del pilota spagnolo Fernando Alonso.

Il campione sta ancora affrontando la convalescenza dopo essere stato vittima di un brutto incidente, qualche settimana fa, mentre era in bici in Svizzera. A dare la notizia, con un comunicato stampa la stessa scuderia.

“Fernando Alonso non sarà presente alla presentazione ufficiale del team Alpine per il 2021. La scuderia che di fatto debutta nella Formula 1 raccogliendo l’eredità della Renault non potrà contare sulla partecipazione del pilota asturiano, ancora alle prese con la convalescenza dopo l’incidente in bicicletta di alcuni giorni fa, nel consueto giorno dedicato ai media”.

OMNISPORT | 27-02-2021 15:09