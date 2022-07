03-07-2022 20:58

Valtteri Bottas si rammarica per il ritiro durante il Gp di Silverstone: “La priorità è venire a capo dei problemi d’affidabilità, sono troppi. Dobbiamo proprio risolverli perché in gara abbiamo avuto di nuovo un buon passo”.

Questa volta è stato il cambio a tradire Bottas, che comujnque tira un sospiro di sollievo per il compagno di squadra Zhou, coinvolto in un terribile incidente al via: “La cosa importante è che stia bene”.