F1, Bottas fiducioso per il sabato di Silverstone

Con il terzo tempo nel Q3, Valtteri Bottas ha completato l’ottimo venerdì della Mercedes che domani, grazie a Lewis Hamilton, partirà in testa nella nuova Sprint Qualifying.

“Direi che è stata una buona qualifica se ci basiamo su quello che abbiamo visto nelle prove, con una Red Bull velocissima” ha commentato a caldo il finlandese.

“Fare la pole come team è un ottimo risultato. Sicuramente sono uscito per primo nel primo tentativo prendendomi tutta l’aria in faccia e considerando questo è stato un bel giro. Con la sprint race tutte le opportunità sono ancora in palio. È ancora tutto in gioco e vedremo cosa riuscirò a fare domani. Spero di poter avere un bel passo gara e di poter lottare” ha detto Bottas prima di confermare come abbia fatto gioco di squadra con Hamilton.

“Se ho fatto gioco di squadra con Hamilton? Credo che sia normale per ottenere il miglior risultato possibile”.

