F1, Ecclestone sta dalla parte di Verstappen

08-12-2021 09:53

“L’incidente? È stato ingiustamente penalizzato. Max ha semplicemente fatto quello che ci si poteva immaginare facesse per farsi sfilare. Lewis non si è mosso, mi è parso che non volesse superare. Che cosa diavolo doveva fare d’altro Max”, le parole di Ecclestone alla Gazzetta dello Sport.

L’ex direttore della FOM ha attaccato anche l’operato di Masi, direttore di gara messo sotto accusa dopo il GP in Arabia Saudita: “Non ha esperienza, domenica sembrava di vedere una gara amatoriale”.

OMNISPORT