F1, Isola: “Diverse possibilità strategiche per il GP di Stiria”

Semaforo verde quasi pronto ad illuminarsi per il Gp di Stiria dove Max Verstappen ha conquistato la pole position nella 2° edizione del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. L’alfiere della Red Bull, dopo un fine settimana praticamente perfetto e condotto quasi sempre al vertice della classifica, si è lasciato alle spalle le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton primi rivali alla corsa al titolo iridato.

Quali potrebbero essere le probabili strategie del GP di Stiria? Il numero di giri del Gran Premio della Stiria è elevato (71) per via della breve lunghezza del circuito, ma la gara dovrebbe comunque essere ad una sosta: soprattutto con la nomination mescole C2, C3 e C4 fatta per questo fine settimana. Come sempre però, tanto dipenderà anche dal tempo, dato che le previsioni restano ancora variabili. Le temperature della pista però influenzeranno sicuramente la vita dei pneumatici – soprattutto della soft – e quindi la strategia.

Queste le parole di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing di Pirelli: “In qualifica abbiamo raggiunto finora le temperature più calde del weekend, ma abbiamo anche visto che i distacchi sono molto piccoli e che ci possono essere diverse possibilità di strategia. I primi due piloti in griglia e Bottas partiranno con le medium mentre gli altri piloti nella top 10 prenderanno il via con le soft.

Domani ci aspettiamo una partenza ricca di azione e sarà anche interessante vedere se la Red Bull sarà in grado di far fruttare parimenti le strategie diverse dei suoi due piloti. Le previsioni danno temporali per domani e questo potrebbe naturalmente influenzare la gara. Se così non fosse, ci aspettiamo una gara ad una sosta che può essere affrontata con diverse strategie”.

OMNISPORT | 27-06-2021 11:18