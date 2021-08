F1, Jost Capito: "Russell merita il sedile Mercedes"

Non è certamente passata in secondo piano la stupenda prestazione del giovane George Russell sotto l’acquazzone di Spa. Per molti, quella dell’inglese è stata la ciliegina sulla torta per convincere del tutto la Mercedes ad offrirgli un sedile per la prossima stagione. Ha le idee chiare sulla questione l’amministratore delegato di Williams Jost Capito, che così si è espresso ai canali ufficiali della F1:

“Subito dopo la prestazione di George ho ricevuto un messaggio da Jenson, mi ha scritto “E’ stato uno dei giri migliori che abbia mai visto in vita mia. Questo per dire, che se una considerazione del genere viene fatta da Jenson, allora sa di cosa sta parlando. E’ stata una performance sbalorditiva quella di George. Ci stiamo divertendo: quando è venuto dopo la conferenza stampa dei primi di sabato, gli ho detto “Questi momenti tra me e te non ce li toglierà nessuno, saranno con noi per sempre. Merita il posto in Mercedes, perché noi non saremo sicuramente in grado di vincere il campionato. Credo anche che gli stia piacendo questa stagione con noi, e se non dovesse arrivare l’offerta… Sarebbe felice di stare qui, perché siamo molto legati, abbiamo tanta fiducia l’uno nell’altro in questa squadra, lo dimostrano i risultati”.

OMNISPORT | 31-08-2021 18:35