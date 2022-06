F1, la Mercedes ammette di essere la terza forza del campionato

01-06-2022 18:16

È un approccio ormai realista e disincantato quello con cui Toto Wolff e la Mercedes stanno affrontando questa stagione di Formula 1, un’annata in cui il ritardo a livello di sviluppo e punti in classifica rispetto a Ferrari e Red Bull pare ormai quasi incolmabile.

“Penso che siamo la terza forza. Non siamo secondi e non siamo quarti” ha affermato Wolff a Formula1.com.

“Abbiamo due piloti estremamente forti, ma è un enorme fastidio per tutti noi vedere che il divario sia più o meno lo stesso. Se lo guardi con ottimismo sono cinque decimi, se lo guardi con pessimismo sono qualcosa come otto decimi. Questo non è chiaramente accettabile per noi della Mercedes”.

Dei limiti attuali della macchina però sono tutti consci all’interno della scuderia di Brackley come dimostrano le parole pronunciate oggi da George Russell.

“Se prima dell’inizio di stagione mi avessero detto che alla settima gara non avrei ancora vinto nessun Gran Premio, sarei stato un po’ deluso, certamente. Ma, considerando il passo della macchina, e i miglioramenti che abbiamo raggiunto come squadra, sono ragionevolmente soddisfatto di come stia andando il mio anno” ha detto l’inglese dimostrandosi pienamente consapevoli di quale sia il potenziale della sua macchina.

“Credo di aver ottimizzato le prestazioni, sin qui. Non vedo molte gare in cui fosse possibile fare di più. È chiaro, però, che si cerca di ottenere risultati sempre migliori, una volta che si capiscono meglio la macchina e le gomme. Certamente voglio lottare per obiettivi sempre più grandi, dunque io e la squadra dobbiamo solo continuare a spingere” ha chiosato l’ex Williams quasi a provare a scuotere tutto l’ambiente.