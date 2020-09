F1, Leclerc: "Al Mugello soffriremo meno"

La Ferrari festeggerà al Mugello il Gran Premio numero 1000 della sua storia in Formula 1. Il Cavallino è in piena crisi in campionato ma spera che le particolari caratteristiche del tracciato toscano cambino le carte in tavola: “Il circuito, che ha un lungo rettilineo ma non è super veloce come quelle sulle quali abbiamo disputato le ultime due gare, dovrebbe vedere la nostra vettura meno in difficoltà. Come squadra sarà importante massimizzare il tempo a disposizione perché non abbiamo parametri di partenza e dunque c’è più lavoro del solito da portare avanti. Speriamo di far divertire gli spettatori tornando a conquistare un bel po’ di punti in classifica”, sono le parole di Charles Leclerc.

“Non vedo l’ora di scendere in pista al Mugello con la Ferrari – continua il monegasco -. La pista è bellissima e soprattutto in questo weekend celebriamo il 1000° GP della storia della nostra squadra in Formula 1. Sono anche felice di sapere che ci saranno alcune migliaia di tifosi sulle tribune”.

OMNISPORT | 10-09-2020 10:10