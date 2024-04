F1 Ferrari nuova a Miami: HP, l'azzurro e aggiornamenti in arrivo. Villeneuve stronca Leclerc ed elogia Sainz

Ferrari alla conquista della Florida, si corre il Gran Premio di Miami: le rosse saranno tinte d'azzurro con il nuovo sponsor HP ma potrebbero arrivare last minute aggiornamenti da Maranello. Intanto Villeneuve ci va giù pesante con Leclerc

Dopo una settimana di sosta la Formula 1 è pronta a sbarcare in Florida. Nel prossimo fine settimana si corre il Gran Premio di Miami, sesta prova del Mondiale. La Ferrari è a caccia di riscatto dopo l’opaca prova di Shanghai. Per tornare ad essere competitivi Vasseur e compagnia potrebbe aver deciso all’ultima ora di inviare da Maranello un pacchetto di aggiornamenti che era destinato a esordire a Imola.

Intanto sulla questione piloti irrompe il giudizio mai troppo banale di Jacques Villeneuve. L’ex campione del mondo ’96 è andato giù pesante, specie verso Charles Leclerc che sicuramente in questo inizio di stagione ha faticato un po’ di più nel confronto con Carlos Sainz che a fine anno lascerà la Ferrari sostituito da Lewis Hamilton.

F1, Ferrari a Miami con le novità HP e il colore azzurro

La Ferrari che si presenterà giovedì al media day del Gran Premio di Miami sarà molto rinnovata. Dentro e fuori la pista. A cominciare dalla denominazione. In settimana la Scuderia Ferrari ha ufficializzato Hewlett-Packard (HP) come nuovo sponsor principale dal 2025.

Il logo HP farà il suo esordio sulle monoposto di Formula 1 di Maranello prima del Gran Premio di Miami in programma dal 3 al 5 maggio, quando la squadra inizierà a gareggiare come Scuderia Ferrari HP. Prima del Gran Premio di Miami, i rappresentanti di entrambe le società parteciperanno alla presentazione della livrea di Scuderia Ferrari HP, che debutterà in un’edizione unica progettata appositamente per Miami.

Sarà una Ferrari diversa, anche cromaticamente. Ci saranno infatti delle variazioni sul colore come già successo in occasione del Gran Premio di Las Vegas dello scorso anno con inserti di bianco sia sulla livrea che su tute di piloti e meccanici. In questo caso ci sarà due tonalità di azzurre anche qui con un’evocazione al passato. L’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, risalenti alle origini della storia di Ferrari e rimasti nel cuore dei suoi conoscitori, verranno riscoperti in alcuni momenti che renderanno ancora più speciale l’avventura negli Stati Uniti.

F1, Ferrari: aggiornamenti in arrivo a Miami, corsa contro il tempo

L’ottimo inizio di stagione della Ferrari, specie se confrontato al 2023, impreziosito dalla vittoria in Australia, è stato un po’ sminuito dal Gran Premio della Cina. La SF-24 si è ritrovata lontana dalle Red Bull ma anche dietro alla McLaren. A Maranello è suonato un po’ il campanello d’allarme.

Gli aggiornamenti ci sono, la tabella di marcia degli ingeneri del cavallino rampante aveva segnato la data di Imola come esordio delle nuove componenti e del nuovo pacchetto aerodinamico. Tuttavia, secondo quanto scrive Franco Nugnes su Motorsport.com, la Ferrari potrebbe aver deliberato in queste ore l’ok per far sì che a Miami vengano anticipati alcuni elementi del nuovo fondo che sono in fase di ultimazione al Reparto Corse. Si parla di particolari che riguardano la parte centrale del marciapiede. La logistica del Cavallino avrebbe organizzato una spedizione aerea urgente delle parti nuove.

F1, Jacques Villeneuve esalta Sainz e stronca Leclerc

Dopo le prime 5 gare della stagione in casa Ferrari è sempre d’attualità il dibattito sul tema “piloti”. Sainz è partito meglio di Leclerc, nonostante il forfait a Jeddah per appendicite, lo spagnolo ha colto una vittoria di grande spessore in Australia e battuto sempre Leclerc nel confronto diretto, almeno prima della Cina.

Proprio a Shanghai Sainz e Leclerc hanno avuto più di uno screzio, in pista, sia nella Sprint che in gara, penalizzandosi a vicenza. Al di là di questo resta il fatto che la Ferrari ha già fatto una scelta per il prossimo anno: via Sainz, arriva Hamilton, resta Leclerc.

Sulla scelta di Maranello ha voluto dire la sua, come al solito in maniera diretta, Jacques Villeneuve e non è stato nemmeno questa volta tenero:

“Sainz ha risposto molto bene dopo essere stato praticamente cacciato dalla Ferrari. Non è lì per essere secondo a Leclerc. Sta dimostrando cosa è capace di fare, negli ultimi due anni è l’unico ad aver vinto con la Ferrari. Sta ottenendo risultati sempre migliori del previsto, sicuramente superando Leclerc. Il talento da solo non basta“.

F1 Gran Premio di Miami: il programma del week end

Venerdì 3 maggio

18:30 Prove Libere

22:30 Qualifica Sprint

18:30 Prove Libere 22:30 Qualifica Sprint Sabato 4 maggio

18:00 Sprint

22:00 Qualifiche

18:00 Sprint 22:00 Qualifiche Domenica 5 maggio

22:00 Gara

Consulta il calendario della stagione 2024 di Formula 1