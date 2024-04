F1 Ferrari, da Sainz altra frecciata: "Volevo restare" poi premia Bagnaia. Mercato piloti, Bearman: sarà Haas

Carlos Sainz è presente a Jerez in occasione del GP di Spagna della MotoGP ha parlato del suo addio alla Ferrari e del suo futuro tra Audi, Mercedes e Red Bull. Intanto Oliver Bearman è sempre più vicino alla Haas

La Formula 1 è in viaggio. Prossima tappa la Florida dove nel prossimo fine settimana si corre il Gran Premio di Miami, sesta prova del Mondiale. Sul circuito semicittadino sarà seconda Sprint Race della stagione. La Ferrari colorita di azzurro cercherà pronto riscatto dopo l’opaca prova di Shanghai. Atteso dalla riscossa anche Carlos Sainz, pure sotto gli standard in Cina. Da Jerez dove ha premiato Francesco Bagnaia, il pilota spagnolo è tornato ancora una volta sull’addio a Maranello e ha parlato del suo futuro ancora avvolto dal mistero.

Intorno alla destinazione di Sainz si muove anche il mercato piloti. C’è un altro ferrarista che cerca un sedile, si tratta del talentino inglese Oliver Bearman sempre più vicino alla Haas. Mentre in attesa di capire anche le mosse della Mercedes continuano i movimenti anche nelle altre scuderie.

F1, Sainz torna sull’addio alla Ferrari: “Sarei restato volentieri”

Carlos Sainz è stato ospite, insieme al papà campione di rally, del circuito di Jerez. La “Sainz family” ha premiato Francesco Bagnaia, Marc Marquez e Marco Bezzecchi sul podio del Gran Premio di Spagna MotoGP.

Sainz è stato intervistato da Sky prima della partenza della gara della classe regina che poi avrebbe offerto lo spettacolo del duello tra Marquez e Bagnaia. Il pilota spagnolo si è soffermato sull’addio, doloroso, alla Ferrari e sul futuro non ancora scritto:

“La vita come le montagne russe? Sono su in questo momento dal punto di vista sportivo, ma un po’ giù perché volevo restare alla Ferrari. Per il futuro devo vedere tutte le offerte, nella mia testa non ho ancora deciso dove andare”.

In un’altra intervista concessa ad Auto Motor und Sport, Sainz ha rincarato la dose: “Hamilton alla Ferrari è stato un duro colpo, non me lo aspettavo. Ero abbastanza sicuro che avrei rinnovato il contratto, ma sarà il mio ultimo anno con la squadra e voglio solo pensare a fare del mio meglio per il Cavallino Rampante”.

F1, dove andrà Sainz: Audi favorita su Mercedes e Red Bull

Sainz non si vuole sbilanciare. La scelta per il 2025 è molto delicata, anche in ottica dei nuovi regolamenti che entreranno in vigore nell’anno successivo. La scorsa settimana Sauber ha annunciato Nico Hulkenberg, pilota affidabile, veloce, ideale per lo sviluppo.

Facile pensare che ora Audi (che dal 2026 ufficialmente rileverà la scuderia svizzera) stia facendo all-in sulla seconda slot per Carlos Sainz, che pare sempre più vicino ad accettare la (ricchissima) corte dei tedeschi forte anche dell’esperienza del padre vincente pochi mesi fa alla Dakar 2024.

Il pilota madrileno resta allettato ma non convinto dall’offerta della Mercedes che gli ha offerto un solo anno di contratto per poi, forse, puntare sul talento di casa Antonelli, andrebbe a formare una line up in stile Renault 2018 con Hulkenberg. Più defilata la Red Bull.

F1, Rosberg mette in guardia Sainz: “In Audi dovrà iniziare da zero”

A parlare delle possibilità sul mercato piloti di Carlos Sainz è stato anche Nico Rosberg. L’ex campione del mondo, opinionista di Sky, per la tv tedesca ha detto: “Carlos si adatta meglio ovunque. Sarebbe ideale per la Mercedes e la Red Bull. A quanto pare la Red Bull non gli ha offerto abbastanza soldi, lui forse vorrebbe Mercedes che però non può offrirgli più di un anno perché sperano in Kimi Antonelli, che è davvero un talento eccezionale, l’Audi sarebbe un’ottima soluzione, ma Sainz vuole vincere subito ed invece lì dovrà ricominciare tutto da capo. È una decisione difficile”.

F1, mercato piloti: Ferrari, Bearman in Haas è una certezza

In attesa del “colpo Sainz” chiunque lo metta a segno, il resto del mercato piloti in F1 è in continuo fermento. Dopo l’altro colpaccio Hamilton in Ferrari, sono arrivati l’ufficialità della conferma di Alonso in Aston Martin e il passaggio di Hulkenberg in Sauber. Il tedesco lascia quindi vacante un sedile in Haas.

Haas che il prossimo anno sarà guidata dal pilota Ferrari Oliver Bearman. Se la Ferrari di Sainz il prossimo anno passerà nelle mani di Lewis Hamilton Maranello intende gestire il talentino inglese come ha fatto anche con Charles Leclerc, pure lui nato in FDA, Ferrari Driver Academy e fatto maturare in Sauber, all’epoca Alfa Romeo, per poi essere promosso e prendere il posto del veterano Kimi Raikkonen.

Fonte: Ansa

Stessa cosa peraltro fatta sempre negli ultimi anni con Antonio Giovinazzi, sembra in Sauber Alfa Romeo, e Mick Schumacher proprio in Haas. Bearman, impegnato nel Mondiale di F2 con il team Prema, ha già fatto con il team americano due sessioni di Prove Libere nel 2023, mentre quest’anno lo attendono ben 6 free pratice, essendo sia rookie che terzo pilota.

Consulta il calendario della stagione 2024 di Formula 1