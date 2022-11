F1, Leclerc si gioca il secondo posto ad Abu Dhabi: tutte le combinazioni

20-11-2022 12:14

Nel Gran Premio di Abu Dhabi, che si corre sulla pista di Yas Marina, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022, l’alfiere della Ferrari Charles Leclerc si gioca il secondo posto nel Mondiale piloti, già vinto dal pilota Red Bull Max Verstappen.

La Ferrari si sta giocando anche il Mondiale costruttori con la Mercedes, ed è al momento in vantaggio sia di punti sia come posizione sulla griglia di partenza in questo GP.

Per quanto riguarda Leclerc, questo si sta giocando il prestigioso secondo posto con il messicano della Red Bull Sergio Perez, entrambi appaiati a 290 punti, ma con Checo che ha il vantaggio di partire più avanti in griglia (2° contro il 3° posto di Charles). Tuttavia, il monegasco vanta più vittorie e dunque in caso di arrivo a pari punti sarebbe lui secondo nel Mondiale.

Queste le combinazioni che renderebbero Leclerc 2° nel Mondiale piloti: