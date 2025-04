F1, Mara Sangiorgio stizzita da Vanzini: "Parli con la persona sbagliata", botta e risposta in diretta

Durante la diretta delle prove libere del Gran Premio del Bahrain siparietto tra il telecronista Carlo Vanzini e l'inviata Mara Sangiorgio che ha risposto un po' stizzita a una provocazione. Vanzini scatenato: "Verstappen andrebbe a piedi alla Ferrari"

Prima ore di prove libere del Gran Premio del Bahrain abbastanza soporifera con tanti rookie in pista e problemi di grip per la pista sporca. A ravvivarla, almeno in tv, ci hanno pensato i commentatori di Sky Sport F1 per quest’occasione in massa sulla pista del Sakhir. In particolare al popolo del web non è sfuggito un simpatico botta e risposta tra Carlo Vanzini e l’inviata ai box Mara Sangiorgio. Non pago il telecronista si è lasciato andare a una sua “bomba” di mercato piloti su Verstappen e la Ferrari.

Vanzini provoca, Sangiorgio risponde stizzita: cosa è successo

In uno dei tanti momenti di stanca delle fp1 in Bahrain, Carlo Vanzini si è collegato con l’inviata ai box Mara Sangiorgio. Che ha cominciato a parlare di una giacca di produzione dell’Adidas, sponsor tecnico della Mercedes, dotata di un sistema di refrigeramento che consente ai piloti Antonelli e Russell, e in generale a chi la indossa di non patire il caldo in località, proprio come il Sakhir dove oggi faceva caldissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad un certo punto a fine collegamento, Vanzini si lascia scappare una battuta: “Sai, Mara fa questi servizi solo per avere merce gratis”. La frase non deve essere piaciuta più di tanto a Mara Sangiorgio che ha risposto con un tono sorridente ma allo stesso tempo piccato: “Guarda Carlo, parli proprio con la persona sbagliata del gruppo di lavoro!”. La cosa è finita in una risata generale e distensiva, chissà fino a quanto non è dato sapere. Così come non si sa a chi fosse riferita la risposta dell’inviata.

Vanzini scatenato: “Verstappen verrebbe in Ferrari a piedi”

Non pago di quanto successo poco prima, Carlo Vanzini è stato protagonista anche di una “sparata” sul mercato piloti. Si parlava delle provocazioni di Verstappen dopo la vittoria in Giappone (“Se avessi guidato una McLaren ora starei già a Tokyo”) per sottolineare la differenza di prestazioni con la Red Bull. Max ha chiarito che la sua non era una congettura di mercato.

A quel punto parlando della possibile destinazione di mercato dell’olandese 4 volte campione del mondo, Vanzini si è lasciato andare: “Verstappen è dato praticamente ovunque”, al che Roberto Chinchero accanto a lui in cabina di commento aggiunge: “Io credo che alla fine rimarrà in Red Bull”. Ma Vanzini non ha ancora finito la sua frase: “Manca solo la Ferrari come possibile destinazione di Max che è dove andrebbe a piedi già domani“. Scatenato Vanz!