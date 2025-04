F1, Gp del Bahrain 2025: info, orari e dove vederlo in tv. Ferrari, nuova prova d'appello al Sakhir

Dopo l’inizio di stagione disastroso, Leclerc ed Hamilton provano a dare una svolta alla stagione con il nuovo pacchetto di aggiornamenti: le info per seguire il weekend

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Non si ferma la F1. Che torna in pista per il secondo back to back della stagione che anzi prevede all’orizzonte una tripletta di gare consecutive. Si corre il Gran Premio del Bahrain quarta tappa del Mondiale 2025. Che in Giappone ha visto il sussulto di sua maestà Max Verstappen capace di detronizzare le due McLaren. Laddove invece la Ferrari è stata ancora deludente. Hamilton e Leclerc proveranno a dare una sferzata al campionato della rossa sulla pista del Sakhir. Solito programma dal venerdì alla domenica con prove libere, qualifiche e gara. Il trittico dei gran premi consecutivi si chiuderà domenica 20 aprile in Arabia Saudita.

Ferrari chiamata al riscatto: ecco gli aggiornamenti

Siamo solo al quarto appuntamento della stagione, ma è già uno snodo chiave per il futuro della stagione della Ferrari. L’inizio di stagione è stato disastroso: anche in Giappone si è dimostrata la quarta forza in pista, risultati ampiamente lontani dalle aspettative prestagionali. Quindi la Ferrari prova a dare una svolta con un importante primo pacchetto di aggiornamenti già in Bahrain (inizialmente erano programmati per la gara di Miami).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attenzione, principalmente, è rivolta al nuovo fondo che andrà a modificare i canali venturi e l’estrattore. Occhi puntati anche sul posteriore, che più di una volta ha dato problemi di bilanciamento ai piloti: aggiornato il monopilone dell’area posteriore e montata una nuova presi dei freni. Si preannuncia una gara improntata sulla gestione delle gomme date le alte temperature del Bahrain. Le previsioni per il gran premio danno una temperatura media intorno ai 27/28°, con picchi anche di 30°.

Gp del Bahrain: spazio ai rookie nelle FP1, Beganovic sostituisce Leclerc

Il programma del Gp del Bahrain si apre come al solito di venerdì con la prima sessione di prove libere alle 13:30. Ci saranno ben sei rookie in pista (oltre ai piloti titolari) per le FP1. Per la Ferrari, Dino Beganovic sostituirà Charles Leclerc, mentre Iwasa scenderà in pista al posto di Verstappen. Stessa mossa per Mercedes che schiera Vesti al posto di Russell, Drugovich sostituirà Fernando Alonso. Chiudono il quadro Hirakawa per la Haas, dopo l’addio recentissimo all’Alpine, e Browning per la Williams. Per il semaforo verde delle FP2 bisognerà aspettare le 17. Entrambe le prove libere saranno visibili in tv solo su Sky Sport F1.

Dove vedere le qualifiche e il Gp del Bahrain in diretta tv e streaming

Si torna in pista il sabato alle 14:30 per la terza sessione di prove libere, anche queste visibili solamente su Sky Sport F1. Si inizia a fare sul serio alle 18 quando si accenderà il semaforo verde per le qualifiche, che si potranno seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Saranno visibili anche in differita e in chiaro su TV8 e tv8.it alle 21.

Stavolta, nessuna sveglia presto per il gran premio dato che inizierà alle ore 17: diretta sempre affidata a Sky Sport e visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Prevista anche per il gp la trasmissione in differita su TV8 e tv8.it alle 21:30.

Il programma del Gp del Bahrain

Venerdì 11 aprile

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 12 aprile

Prove Libere 3: ore 14:30 – 15:30

Qualifiche: 18:00 – 19:00 (differita in chiaro su Tv8 alle 21)

Domenica 13 aprile

Gara: ore 17:00 (differita in chiaro su Tv8 alle 21)