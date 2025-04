Bahrain, giallo sugli aggiornamenti Ferrari: Vasseur nicchia ma il pacchetto è pronto. Cosa può cambiare

Resta incertezza sull'introduzione dei primi aggiornamenti per la SF-25: da Ferrari si valuta se far debuttare le novità questo fine settimana in Bahrain o, come preferirebbe Vasseur, continuare a raccogliere dati per risolvere i problemi di bilanciamento

Dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle magnifiche sorti e progressive che aleggiavano durante l’inverno (che poi, parliamo del solito entusiasmo mediatico a fronte invece di una scuderia con un approccio più pragmatico e realista), la Ferrari si ritrova a fare i conti con un campionato che urge al più presto possibile un raddrizzamento della barra. E in questi casi vengono di solito in soccorso gli aggiornamenti alla vettura, su cui però resta l’incertezza sul fatto che potremmo vedere le SF-25 con il nuovo pacchetto in occasione del GP del Bahrain, in programma questo fine settimana.

Le novità tecniche in vista per le monoposto Ferrari

Si parla anzitutto di un nuovo fondo con dei cambiamenti a livello dell’estrattore e dei canali venturi. Ciò rappresenta la miglioria principale che però si accompagna ad altri assestamenti per le monoposto del Cavallino. Come riporta Sky Sport, a sua volta citando l’indiscrezione di AutoRacer.it, l’obiettivo è migliorare la stabilità nel carico e le prestazioni, fermo restando comunque il vulnus del bilanciamento, i cui problemi di sottosterzo hanno azzoppato i fine settimana di gara di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in questo 2025.

Per evitare che la SF-25 si trasformi veramente nel “cetriolo rosso” (copyright Bild, che è tornata ad attaccare la Ferrari come nei decenni passati) ecco quindi sviluppato un pacchetto aerodinamico per armonizzare il retrotreno con la parte anteriore, ma non solo: novità per i freni, con una nuova presa, e un monopilone dell’ala posteriore rivisitato.

Ma Vasseur preferisce non parlare ora degli aggiornamenti: “Prima il bilanciamento”

Non si tratta comunque di un pacchetto completo, nel senso che parliamo di aggiustamenti in vista di un corpus più sostanzioso di novità per la monoposto da introdurre nel corso della stagione. Ma intanto c’è da capire se già a Sakhir saranno apportate le modifiche alle vetture.

Il team principal Frédéric Vasseur tentenna, tanto è vero che nelle dichiarazioni pre-Bahrain non accenna minimamente al discorso aggiornamenti. L’ingegnere si è limitato a sottolineare l’importanza di Sakhir nel valutare i progressi con la SF-25 rispetto ai test che hanno anticipato l’attuale stagione sul medesimo circuito.

“Siamo consci del fatto che ci manca ancora qualcosa in termini di prestazione rispetto alla McLaren, e dobbiamo certamente fare dei progressi in termini di bilanciamento“, ha aggiunto Vasseur, per il quale questo sarà l’aspetto principale su cui si concentreranno in questo fine settimana. “Dobbiamo curare ogni dettaglio del weekend, perché un solo decimo di guadagno può comportare il fatto di trovarci davanti ai nostri rivali sia nelle qualifiche del sabato che in gara domenica”.

Il dubbio sugli aggiornamenti e le due linee di pensiero in Ferrari

Facendo un po’ il punto della situazione, Vasseur ritiene prioritario ora capire meglio la vettura, raccogliere i dati e solo allora capire come procedere con gli aggiornamenti (anche per evitare i passi falsi con le novità per la monoposto mossi nella scorsa metà della stagione).

Prudenza quindi, anche perché il minimo errore può inguaiare un team che non può permettersi sbavature visto che rischia di ricoprire il ruolo di quarta forza del campionato. E anche perché McLaren forse si può ancora aggredire sul piano sportivo, con Red Bull che è tenuta in vita grazie al fuoriclasse Verstappen e una Mercedes su cui si potrebbe lottare ad armi pari. Fermo restando che anche gli avversari hanno in cantiere aggiornamenti per le proprie auto.

Tuttavia la bilancia sembra pendere verso il debutto delle prime migliorie Ferrari già in questo fine settimana. Non a caso dopo Suzuka i dati raccolti sono stati oggetti del lavoro al simulatore svolto dal terzo pilota Antonio Giovinazzi. C’è da recuperare sui due decimi al giro, e forse non si può aspettare oltre. Lo stesso reparto aerodinamico, riporta Gazzetta.it, è rimasto soddisfatto a quanto pare dai dati raccolti sugli aggiornamenti previsti.

Ma c’è un altra linea di pensiero in Ferrari, portata avanti da Vasseur, come abbiamo visto, e dal direttore tecnico Loic Serra, i quali preferirebbero prima risolvere la questione del bilanciamento e poi procedere con il nuovo pacchetto aerodinamico. Introdurlo subito rischierebbe, questa la tesi, di complicare ulteriormente la situazione della SF-25, impedendo eventuali benefici dalle novità se i problemi di bilanciamento persistessero.

Va insomma sciolto il busillis, probabilmente già domani con le prime sessioni di libere. Si ipotizza che Lewis Hamilton possa provare la vettura aggiornata, mentre Dino Beganovic, il rookie che sostituisce nelle FP1 Leclerc, la versione precedente in modo da poter procedere con un primo confronto.