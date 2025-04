F1, gaffe Roberta Floris al Tg5: "Lo vedete, ha trionfato Verstappen" ma la foto è di Piastri, il web non perdona

Dopo il Gran Premio del Giappone gaffe del Tg5 che aprendo la pagina di F1 mostra la foto di Piastri con la giornalista Roberta Floris che dice: "Vedete, ha trionfato Verstappen"

Capita a tutti di commettere errori. Basti pensare alla Ferrari che forse ha sbagliato anche la macchina del 2025. Almeno visti i risultati finora di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma si sbaglia anche a margine della F1. Nel fare informazione ad esempio. Chissà quanti errori, refusi, trovate di tanto in tanto nei nostri articoli. Ecco perchè ci siamo sentiti meno soli dopo che il Tg5 ha fatto una gaffe clamorosa nel dare conto del Gran Premio del Giappone. La giornalista in conduzione Roberta Floris ha annunciato il successo nipponico di Verstappen, indicando la foto grande alle sua spalle che però era di Oscar Piastri. Il web dei puristi della Formula 1 non ha perdonato.

F1, la gaffe del Tg5: Roberta Floris dice Max ma c’è Piastri

Il Gran Premio del Giappone lo sanno pure i muri lo ha vinto alla grande Max Verstappen capace dopo una pole stratosferica al sabato di tenere dietro per 53 giri le due McLaren, favorite alla vigilia ma incapaci con Norris e Piastri di sfruttare il potenziale della monoposto. Per di più l’olandese ha fatto come al solito il “gradasso” portando Lando sull’erba all’uscita dei box dopo il pit stop nell’unico momento in cui l’inglese è sembrato poter impensierire il 4 volte iridato.

Tutto questo, risaputo, succedeva di prima mattina. Poi sono arrivati i vari notiziari. Ed è durante l’edizione delle 13:30 del TG5 che si è consumata la gaffe del malcapitata Roberta Floris. L’anchorwoman del telegiornale di Canale 5 è andata sicura: “E adesso apriamo la pagina sportiva con la F1. Lo vedete, ha trionfato uno strepitoso Max Verstappen. Niente podio per le Ferrari”.

Niente di male se non fosse per quel “vedete” visto che alle spalle della giornalista era stata messa in grande la foto di Oscar Piastri che alzava sul podio la coppa del terzo posto e non l’immagine di SuperMax.

Il web non perdona il Tg5

Oramai nulla sfugge alla lente implacabile dei social. Nemmeno una gaffe di questo genere, sicuramente una svista del regista e di chi ha selezionato l’immagine di copertina da mettere alle spalle della povera Roberta Floris. C’è chi se la cava con i giochi di parole: “C’è del Piastri in questo Verstappen” oppure “A certi livelli d’informazione non ci si dovrebbe poter permettere di fare imPiastri così…” mentre parecchi non perdono occasione per criticare l’informazione Mediaset: “Stanno messi proprio male, nei motori peggio”.

C’è chi semi-cita Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini e una Gamba e la famosa scena della maglia di Sforza dell’Inter: “Ma dai si può fare un servizio al TG con la foto di Piastri? – E quelle di Verstappen erano finite!” e ancora chi fa spallucce e trova del positivo: “Già è tanto che hanno dato una notizia sulla f1, di solito quando parlano di sport c’è solo calcio”.