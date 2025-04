F1, diretta GP Giappone: LIVE Suzuka, c'è Verstappen in pole, Leclerc ed Hamilton da rincorsa

Cronaca in diretta

Parte in pole il campione del mondo Max Verstappen davanti alle favoritissime McLaren di Norris e Piastri. Così la griglia di partenza del terzo appuntamento del Mondiale 2025, il GP del Giappone che si corre alle ore 7 sulla pista di Suzuka. Così le Ferrari: 4° Leclerc, 8° Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (44 pt.) Max Verstappen (36 pt.) George Russell (35 pt.) Oscar Piastri (34 pt.) Kimi Antonelli (22 pt.)

Una pole capolavoro. Max Verstappen dimostra ancora una volta, come se ce ne fosse ancora bisogno, di essere un campione assoluto. Record della pista a Suzuka con un giro da brividi per beffare le McLaren che dopo aver dominato le libere, Q1 e Q2 si decono accontentare della seconda posizione con Lando Norris e la terza con Oscar Piastri. Ottima seconda fila, quarto tempo per Charles Leclerc che nel primo time attack ha tirato fuori il massimo dalla SF-25.

Male invece Lewis Hamilton che non va oltre l’ottavo tempo battuto pure dalle Mercedes di Russell e Antonelli in terza fila ma pure dalla Racing Bulls del rookie Hadjar settimo. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 6 aprile 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:26.983

Red Bull 2. Lando Norris 1:26.995

McLaren 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:27:027

McLaren 4. Charles Leclerc 1:27.299

Ferrari 3ª fila 5. George Russell 1:28.018

Mercedes 6. K. Antonelli 1:27.655

Mercedes 4ª fila 7. I. Hadjar 1:27.669

Racing Bulls 8. L. Hamilton 1:27.710

Ferrari 5ª fila 9. A. Albon 1:27.715

Williams 10. O. Bearman 1:27.967

Haas 6ª fila 11. Pierre Gasly 1:27.812

Alpine 13. Fernando Alonso 1:27.897

Aston Martin 7ª fila 14. Liam Lawson 1:27.906

Racing Bulls 15. Yuki Tsunoda 1:28.000

Red Bull 8ª fila 12. Carlos Sainz* 1:27.836

Williams 16. Nico Hülkenberg 1:28.570

Kick Sauber 9ª fila 17. Gabriel Bortoleto 1:28.622

Kick Sauber 18. Esteban Ocon 1:28.696

Haas 10ª fila 19. Jack Doohan 1:28.877

Alpine 20. Lance Stroll 1:29.271

Aston Martin

* Sainz penalizzato di tre posizioni per impeding in Q2 ai danni di Hamilton