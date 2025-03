F1, Ferrari: scovato il male oscuro dietro il disastro in Cina. Hamilton e Leclerc a Suzuka con un fondo nuovo

Ci sarebbe una possibile spiegazione tecnica dei problemi di cui soffre la SF-25 alla base della controprestazione e della squalifica al Gp di Cina e riguarda il cambio e le molle intanto Maranello correi ai ripari in vista del Giappone

Come dottor Jekyll e Mr Hyde. Così la Ferrari in Cina è passata da una Sprint trionfante con Lewis Hamilton, pole e vittoria, a una deludente qualifica e gara ad anni luce dalla McLaren ma anche dalla Mercedes di Russell, sverniciata nel finale anche da Max Verstappen. La doppia squalifica ha solo acuito la delusione e aumentato la preoccupazione a Maranello su quelli che sono i problemi di una SF-25 ancora da decifrare al 100%. Intanto tra le ipotesi che circolano sui mali della nuovo monoposto si fa largo la teoria che punta il dito sul cambio e sulla sua presunta fragilità alle nuove sospensioni. Il Cavallino Rampante corre ai ripari, a Suzuka Hamilton e Leclerc correranno con un fondo nuovo.

C’è il cambio dietro i mali e la squalifica della Ferrari, la teoria

Squalifica o meno, la Ferrari in Cina ha cambiato volto dalla Sprint alla gara in una maniera incredibile. Al di là dei miglioramenti degli altri team tra il venerdì e sabato c’è qualche cos’altro dietro il flop in qualifica e in gara a Shanghai. In un certo anticipato dalle dichiarazioni post-gp di Hamilton: “Abbiamo provato qualcosa che non ha funzionato. È stato orribile e ora so che non dovremmo mai più farlo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A rivelare una possibile spiegazione tecnica dei problemi di cui soffre la SF-25 alla base della controprestazione nel week end in Cina è stato il giornalista Stefano Nicoli nel corso del podcast “Terruzzi racconta”: “Ci sono indiscrezioni che parlano di un problema che non riguarda l’aerodinamica ma meccanico. La questione delle altezze da terra riguarderebbe un altro problema, legato al cambio. Ci sarebbero elementi meccanici sulla SF-25 che soffrirebbero le sollecitazioni derivanti dalle molle posteriori rigide. Per questo Ferrari sarebbe costretta ad andare in pista con molle più morbide che rendono la macchina più sensibile alle variazioni di peso”.

Secondo questa teoria la Ferrari sarebbe andata forte nelle qualifiche e nella gara Sprint, dove Hamilton ha fatto pole e vittoria abbastanza in scioltezza, quando pur avendo molle più morbide, il quantitativo di benzina minore da imbarcare consentiva di mettere la monoposto ad un’altezza da terra “giusta”. In configurazione da gara invece, per le qualifiche del sabato, un paio d’ore dopo la Sprint, e poi la domenica per il GP, la Ferrari ha dovuto necessariamente alzare la monoposto in vista del pieno di carburante in gara ed evitare il consumo del fondo che poi ha finito comunque per colpire Hamilton.

“Il rischio – prosegue Nicoli – è che in questo momento la Ferrari debba lavorare in un limbo sottilissimo per alzare la macchina per evitare lo sfregamento del plank ma se lo alzi perdi prestazione, e tenerla il più bassa possibile per avere un ritorno di prestazione. Il limite è molto sottile”. E di fatti risultati alla mano da questo punto di vista c’è stato oltre il danno anche la beffa della squalifica per la rossa.

Ferrari con un nuovo fondo in Giappone

Maranello corre ai ripari. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, la Ferrari avrebbe deliberato un nuovo fondo sulla SF-25 che correrà a Suzuka nella prima domenica di aprile dopo la sosta. Un importante upgrade di un problema che, pare, sarebbe stato già riscontrato dai test pre-season in Bahrain e che ora in vista del Gran Premio del Giappone potrebbe risolvere, si spera, gran parte dei problemi patiti da Hamilton e Leclerc in queste prime due gare dove ricordiamo la Ferrari ha raccolto pochissimo in classifica piloti e costruttori.