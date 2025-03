F1, diretta Sprint Race GP Cina LIVE: la Ferrari sogna con Hamilton dalla pole

Cronaca in diretta

Buongiorno e benvenuti alla Sprint Race del Gran Premio di Cina di Formula 1, secondo appuntamento del Mondiale 2025. Le Ferrari cercheranno di riscattarsi dopo la prima gara non entusiasmante in Australia.

Ci sarà una Ferrari, quella di Lewis Hamilton in pole nella Sprint Race del Gran Premio di Cina, seconda appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 che si corre sulla pista di Shanghai. L’inglese ha preceduto Verstappen, Piastri e l’altra rossa di Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando Norris (25 pt.) Max Verstappen (18 pt.) George Russell (15 pt.) Kimi Antonelli (12 pt.) Alexander Albon (10 pt.)

La Ferrari di Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio di Cina secondo appuntamento del Mondiale di F1 2025. L’inglese 7 volte campione del mondo è stato autore del giro perfetto, prima partenza al palo con la rossa. In prima fila con lui la Red Bull di Max Verstappen, poi la McLaren di Norris e l’altra SF-25 di Leclerc. Quindi Russell, Norris e Antonelli. La Gara Sprint del GP di Cina si disputa sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 4.00 di sabato 22 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lewis Hamilton 1:30.849

Ferrari 2. Max Verstappen 1:30.867

Red Bull 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:30.929

McLaren 4. Charles Leclerc 1:31.057

Ferrari 3ª fila 5. George Russell 1:31.169

Mercedes 6. Lando Norris 1:31.393

McLaren 4ª fila 7. Andrea Antonelli 1:31.738

Mercedes 8. Yuki Tsunoda 1:31.773

Racing Bulls 5ª fila 9. Alexander Albon 1:31.852

Williams 10. Lance Stroll 1:31.982

Aston Martin 6ª fila 11. Fernando Alonso 1:31.815

Aston Martin 12. Oliver Bearman 1:31.978

Haas 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:32.325

Williams 14. Gabriel Bortoleto 1:32.564

Sauber 8ª fila 15. Isack Hadjar s.t.

Racing Bulls 16. Jack Doohan 1:32.575

Alpine 9ª fila 17. Pierre Gasly 1:32.640

Alpine 18. Esteban Ocon 1:32.651

Haas 10ª fila 19. Nico Hulkenberg 1:32.675

Sauber 20. Liam Lawson 1:32.729

Red Bull