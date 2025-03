Ferrari, il rapporto tra Leclerc e Hamilton “sabotato” dai media: la rabbia di Vasseur. Ralf Schumacher attacca: “Incompetenti”

Il GP di Cina è il primo momento di preoccupazione in casa Ferrari: il team radio tra Adami e Hamilton scatena la reazione di Vasseur contro la FOAM. L’ex pilota già accusa: “Cadranno teste”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un weekend che sembrava avere tutto per diventare un trionfo e che invece con un rapido cambio di lettere è diventato un tonfo. La Ferrari esce con le ossa piuttosto rotte dalla trasferta in terra cinese: la doppia squalifica con Hamilton e Leclerc che portano a casa un doppio zero non aiuta il morale. E la sensazione è che ci sia chi voglia provare a mettere zizzania nella nuova coppia di piloti a Maranello.

Il team radio delle polemiche

“Penso che lascerò passare Charles perché sono in difficoltà”, queste le parole pronunciate da Lewis Hamilton al team nel corso della gara. Non è la Ferrari a chiedere di lasciare la posizione al suo compagno di squadra, ma è lo stesso inglese che da vero “team player” capisce che è meglio invertire le posizioni. Sui feed internazionali televisivi non è però quanto viene trasmesso, i primi team radio sono le conversazioni tra Lewis e il suo ingegnere che discutono su quale sia il momento giusto per lasciare spazio a Leclerc. Messaggi che sembravano dimostrare la ritrosia di Hamilton quando in realtà non è andata così.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E a fine gara Vasseur non l’ha presa bene lanciando un vero e proprio attacco nei confronti della FOM (società che produce le immagini della F1): “Si tratta di una farsa da parte loro – ha detto il team principal – perché la prima chiamata è arrivata da Lewis, ha chiesto lui il cambio di posizioni. A per fare spettacolo e creare confusione, hanno deciso di trasmettere solo una parte. Ne parlerò con loro”.

Leclerc-Hamilton: occhio al “sabotaggio”

A fine gara anche Charles Leclerc ha dovuto schivare quella che è sembrata una vera e propria imboscata da F1 TV. Al pilota monegasco è arrivata una domanda a bruciapelo: “Cosa pensi di Hamilton che ha ignorato l’ordine di scuderia?”. Domanda ovviamente basata su un falso presupposto con il ferrarista che è riuscito a salvarsi pur senza sapere il contenuto dei team radio: “Penso che sia complicato per la squadra, mi metto anche nei panni di Lewis. Capisco che ci possa essere un po’ di esitazione ma è una situazione del tutto normale”.

La sensazione è che i media abbiano deciso di puntare forte sulla narrazione che vuole una situazione di tensione all’interno della nuova coppia Ferrari ma al momento tra Hamilton e Leclerc sembra tutto procedere in perfetta armonia, se non fosse per gli evidenti disastri della scuderia di Maranello.

L’attacco di Ralf Schumacher

Nel corso del suo intervento a Sky Germania, Ralf Schumacher non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione della Ferrari nel GP di Cina: “Credo che quello che è successo avrà delle conseguenza che siano grandi o piccole all’interno della squadra. Sabato erano veloci, domenica lenti e sono stati anche squalificati. Avevano come obiettivo quello di lottare per il Mondiale. E quello che è successo non va bene. Credo che ci sia stata incompetenza in casa Ferrari, quello che è successo a Leclerc è inaccettabile. Si presuppone che l’ingegnere sappia quello sta facendo perché può vedere l’usura del fondo”.