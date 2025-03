F1, Red Bull: Tsunoda già a Suzuka ma Marko tenta il colpo Colapinto. Contromossa Briatore, Doohan ora trema

Aria di rivoluzione in Red Bull. Lawson ha le ore contate, in Giappone potrebbe già esserci Tsunoda con Verstappen ma Marko prepara il colpo Colapinto, blitz in Alpine e allora Briatore pensa al cambio con Doohan

La sindrome di Verstappen colpisce ancora. Sono bastate due gare pessime dall’inizio alla fine del week end a mettere già sulla graticola il sedile di Liam Lawson. La Red Bull è sempre più decisa a togliersi la zavorra dell’australiano. In settimana potrebbe già arrivare la decisione da parte di Christian Horner. Ma prima c’è Helmut Marko che prova un colpo a sorpresa, portare Franco Colapinto a Milton Keys. Un’operazione che potrebbe sconvolgere la griglia di partenza del Mondiale di F1. Ma Flavio Briatore potrebbe avere pronta la contromossa. E allora, a quel punto a rischiare il volante in Alpine sarebbe anche Jack Doohan. Davvero incredibile.

Lawson, fine della corsa: semaforo rosso in Red Bull

Comprese le Sprint, tre qualifiche con eliminazione in Q1 e tre gare anonime nelle retrovie. Risultati pessimi per Liam Lawson nelle primi due week end del Mondiale di F1. Il pilota neozelandese non ha minimamente trovato feeling con la Red Bull dopo la promozione dello scorso dicembre dalla satellite Racing Bulls. Alla faccia dei detrattori, Liam sta facendo rimpiangere anche il peggior Sergio Perez dell’ultimo anno. Distante anni luce dalle prestazioni di Max Verstappen, Lawson rischia veramente il posto già a partire dal Gran Premio del Giappone che si correrà tra due settimane a Suzuka.

Tsunoda già in Red Bull a Suzuka

Non sarebbe la prima volta. La Red Bull non sembra voler perdere tempo. Secondo diversi rumors già circolati ieri in Cina, nei prossimi giorni i vertici di Milton Keys potrebbero decidere di panchinare Lawson. In pole per la promozione sulla Red Bull c’è Yuki Tsunoda che peraltro a Suzuka correrebbe in casa. Il giapponese è stato autore di una bella gara in Australia anche se è finito fuori dai punti nel finale concitato tra asciutto e bagnato, nella Sprint in Cina ha colto un ottimo sesto posto che però non è riuscito a ripetere in gara. Ma resta in pole anche considerando che già lo scorso inverno era in lizza per un posto al fianco di Verstappen.

Ricordiamo che storicamente la Red Bull, sotto la spinta di Helmut Marko ha spesso cambiato diverse volte i compagni di Max, da Ricciardo a Gasly (a metà stagione) passando per Albon fino a Perez. E che dire di Kvyat che perse il posto in Red Bull dopo poche gare proprio a vantaggio di SuperMax talento cristallino promosso dalla Racing Bulls.

Intrigo Colapinto: blitz di Marko tra Alpine e Williams

Per molti è il 21° pilota del Mondiale di F1. Pur senza correre. Non è un caso che dopo appena due gare l’argentino Franco Colapinto sia tornato sotto i riflettori. Circolano voci di un suo ritorno in griglia. In particolare, proprio a Shanghai il suo nome è stato accostato al mondo Red Bull.

La testata Autosport avrebbe beccato Helmut Marko all’interno dell’hospitality Alpine nel corso del fine settimana del Gp della Cina. Secondo i ben informati Red Bull vorrebbe Colapinto per metterlo in Racing Bulls e promuovere Tsunoda nel team principale al fianco di Verstappen. Insomma un effetto domino che stravolgerebbe parte della griglia. A farne le spese il “povero” Lawson che si vedrebbe passare da titolare in Red Bull a appiedato da un giorno all’altro.

Alpine, contromossa Briatore: Colapinto al posto di Doohan?

Colapinto è uno dei piloti maggiormente apprezzati del circus. Messosi in evidenza lo scorso anno dopo aver preso il posto di Sargeant sulla Williams, incredibilmente per tutta una serie di motivi non è riuscito a trovare posto in griglia per il 2025. Briatore lo ha così portato in Alpine col ruolo di riserva. Nonostante l’argentino fosse sul taccuino anche della Red Bull per uno dei 4 sedili a Milton Keys.

Briatore crede molto in Colapinto. Il suo arrivo in Alpine è però successivo all’investitura di Doohan. Ma questo, si sa, in F1 può voler dire molto o niente. Per di più le prime due gare di Jack Doohan con la scuderia francese non sono state indimenticabili. Se davvero ci fosse la Red Bull in agguato, Briatore potrebbe accelerare lo “swap” tra Colapinto e Doohan che per molti nel circus appare inevitabile, prima o poi.