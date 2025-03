Ferrari, Hamilton stizzito dopo l'ordine di scuderia di far passare Leclerc. Team radio di fuoco: "Decido io"

Momento di tensione durante il Gran Premio della Cina tra i piloti della Ferrari quando a Hamilton è stato chiesto di lasciar passare Leclerc. L'inglese ha sbottato nel team radio

Prima o poi doveva succedere. In casa Ferrari c’è stato il primo ordine di scuderia arrivato direttamente dal muretto box sulla gestione della gara di Hamilton e Leclerc durante il Gran Premio di Cina finito poi in maniera deludente con un quinto e sesto posto per le rosse. Dopo il primo pit stop è stato chiesto a Lewis di lasciar passare Charles che ne aveva di più dietro di lui. Sebbene il 7 volte campione del mondo non si sia opposto alla richiesta c’è stato un momento in cui è parso stizzito rispondendo a tono al suo ingegnere di pista Riccardo Adami.

F1, ordine di scuderia Ferrari: Hamilton insofferente

Nel deludente Gran Premio di Cina per la Ferrari c’è stato un momento delicato tra i due piloti. Dopo il primo pit stop il passo di Leclerc con le gomme hard era nettamente migliore di quello di Hamilton nonostante il danno all’ala anteriore della SF-25 del monegasco. A quel punto a Lewis è stato chiesto dai box di lasciar passare Charles.

A dire il vero è stato lo stesso Hamilton a paventare questa ipotesi: “Penso che lascerò passare Charles. Sto lottando [per tenere la macchina]” ha detto via radio Lewis. Poco dopo è lo stesso muretto box di Maranello a chiedere lo “swap positions” a Hamilton. Ma c’è un inconveniente. Nel passare Sainz e Stroll che non si erano ancora fermati, Leclerc perde un po’ di terreno da Lewis che così ritarda il pass per il compagno. La situazione allora si scalda ed Hamilton perde un po’ la pazienza.

Adami : “Facciamo lo scambio di posizioni alla curva 14 [quella dopo il rettilineo opposto al traguardo])

: “Facciamo lo scambio di posizioni alla curva 14 [quella dopo il rettilineo opposto al traguardo]) Hamilton : “Quando sarà più vicino”

: “Quando sarà più vicino” [poco dopo]

Adami : “Facciamo lo scambio di posizioni in questo giro”

: “Facciamo lo scambio di posizioni in questo giro” Hamilton: “Decido io quando lasciarlo passare”

Ed infatti Hamilton darà il via a Leclerc solo nel giro successivo, il 21° ma non alla curva 14 come richiesto dal team bensì alla curva 1 subito dopo il traguardo allargando e facendo passare Charles all’interno. La mossa però non cambierà le sorti della gara delle Ferrari che chiuderanno al quinto e sesto posto.

Hamilton uomo Ferrari: il team radio a fine gara

Alla fine di una corsa difficile per la Ferrari e per se stesso in particolare specie dopo i festeggiamenti della Sprint che forse avevano illuso un po’ tutto il mondo ferrarista, Lewis Hamilton ha avuto parole di conforto per i suoi meccanici nel team radio appena tagliato il traguardo:

“Ragazzi, so che è stata dura, ma continuiamo a spingere per i miglioramenti che possiamo fare, di sicuro. Non arrendiamoci”.

Silenzioso invece Charles Leclerc che non ha battuto ciglio più di tanto alla fine della gara dopo il ringraziamento da parte del suo ingegnere di pista Riccardo Adami per avere finito 5° nonostante il danno. La sensazione è che al momento, ancor di più senza nemmeno la soddisfazione della vittoria nella Sprint che si è preso Hamilton, Leclerc sia molto deluso dalla SF-25.