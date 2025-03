F1, diretta GP Cina LIVE: ordine di scuderia Ferrari, Hamilton lascia passa Leclerc. Piastri in testa

Cronaca in diretta

Dalla pole, come detto, partirà Oscar Piastri. Per l'australiano della McLaren, alla sua terza stagione in Formula 1, questa è la prima pole position in carriera, riscattando il 2° posto nella Sprint alle spalle di Hamilton. Piastri ha tenuto a bada Russell e il compagno di squadra Norris che finora ha vissuto un weekend di alti e bassi, soprattutto bassi. Potranno cambiare le gerarchie in casa McLaren?

VETTURE SOTTO INVESTIGAZIONE: Tutto pronto per l'inizio di questo GP, ma arriva la comunicazione che Tsunoda (Racing Bulls), Albon (Williams) e Bortoleto (Sauber) sono sotto investigazione. I tre piloti avrebbero effettuato le prove di partenza in una zona della pit lane diversa rispetto a quella inizialmente adibita. Al termine della gara potrebbero avere una brutta sorpresa.

GIRO 2: C'è stato anche un contatto tra Leclerc e Hamilton. Il monegasco ha avvisato i box per capire se sull'anteriore sinistra ci siano dei danni o no. Verranno fatti dei rilevamenti nei prossimi giri per capire se rientrare o meno.

GIRO 4: problema ai freni per Fernando Alonso che avvisa i box di non riuscire a frenare. Sarà costretto a rientrare.

GIRO 6: Norris si avvicina a Piastri dopo 6 giri. Le McLaren però non scappano via perché Piastri e Norris soffrono già di graining.

GIRO 6: di nuovo una bandiera gialla. Sembra che tutti siano in gestione delle gomme. Già l'usura della gomma ha dato fastidio duranta la Sprint ieri (di 19 giri), figuriamoci oggi in gara con 56 giri da completare.

GIRO 14: pit stop per Lewis Hamilton. Strada libera per Leclerc che guadagna una posizione e cerca subito di avvicinarsi a Russell.

GIRO 18: Piastri torna in vetta. Poi Albon, Norris, Russell e Stroll. Al 6° posto Hamilton che sta pensando se far passare Leclerc o meno perché gira molto più lento del compagno di squadra.

GIRO 19: Norris non è ancora riuscito a passare Albon. Cosa che favorisce Piastri che ha più di 3'' di vantaggio sul proprio compagno. Russell quarto a 1' da Norris, poi le due Ferrari che stanno ancora pensando se far passare Leclerc o meno. Verstappen a quasi 3'' di ritardo dalle Ferrari.

GIRO 24: Hamilton comunque non vede avvicinarsi Verstappen e mantiene la 5a piazza con un vantaggio di 3''5 sul Campione del mondo in carica.

GIRO 28: giro veloce di Norris che prova a guadagnare sulla coppia Russell-Leclerc. Il pilota della McLaren era stato avvicinato dai due, ma adessa sfodera un gran giro. Anzi, dai box dicono a Norris di provare a spingere di più, ma Lando non vuole mettere in difficoltà le proprie gomme.

GIRO 31: Lawson è il primo a fermarsi alla seconda sosta, considerando che era scivolato addirittura in 17a posizione. Sarà fondamentale per quelli davanti scegliere il timing perfetto per la sosta.

GIRO 37: anzi, Verstappen si sta avvicinando minaccioso a Hamilton. Solo 1''6 di ritardo per il Campione del mondo in carica.

Nemmeno il tempo di festeggiare la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari nella Sprint Race che si torna in griglia di partenza sulla pista di Shanghai. Si corre il Gran Premio di Cina, seconda appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. A partire in pole sarà Piastri con la McLaren davanti a Russell, Norris e Verstappen. Solo terza fila per le rosse di Lewis e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Lando NORRIS (McLaren) – 26 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 24 punti George RUSSELL (Mercedes) – 20 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 14 punti Alexander ALBON (Williams) – 10 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 9 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 9 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 8 punti

Ieri c’è stata la prima vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari nella Sprint Race dominata con autorevolezza davanti a Piastri e Verstappen. L’inglese non è riuscito però a ripetersi in qualifica poche ore dopo. Prima pole position in carriera per Oscar Piastri che ha messo la sua McLaren davanti alla Mercedes di un sempre più solido George Russell e al compagno Lando Norris, poi la Red Bull di Max Verstappen.

Solo terza fila per Maranello con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Continuano a volare le Racing Bulls con Hadjar 7° che fa meglio di Kimi Antonelli e del compagno Tsunoda, a chiudere la top ten del Q3 c’è la Williams di Albon. Il GP di Cina si disputa sul Circuito di Shanghai. Sono previsti 56 giri. Partenza in programma alle 8.00 di domenica 23 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:30.641

McLaren 2. George Russell 1:30.723

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:30.793

McLaren 4. Max Verstappen 1:30.817

Red Bull 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:30.927

Ferrari 6. Charles Leclerc 1:31.021

Ferrari 4ª fila 7. Isack Hadjar 1:31.079

Racing Bulls 8. Andrea Kimi Antonelli 1:31.103

Mercedes 5ª fila 9. Yuki Tsunoda 1:31.638

Racing Bulls 10. Alexander Albon 1:31.706

Williams 6ª fila 11. Esteban Ocon 1:31.625

Haas 12. Nico Hülkenberg 1:31.632

Kick Sauber 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:31.688

Aston Martin 14. Lance Stroll 1:31.773

Aston Martin 8ª fila 15. Carlos Sainz 1:31.840

Williams 16. Pierre Gasly 1:31.992

Alpine 9ª fila 17. Oliver Bearman 1:32.018

Haas 18. Jack Doohan 1:32.092

Alpine 10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:32.141

Kick Sauber 20. Liam Lawson 1:32.174

Red Bull