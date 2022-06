F1, Mazepin cita la Haas: "Ho ancora stipendi arretrati"

21-06-2022 16:11

Nikita Mazepin non si dà per vinto dopo essere stato licenziato dalla Haas per le sanzioni imposte alla Russia in seguito all’invasione militare dell’Ucraina, e ora ha deciso di citare in giudizio il suo ex team.

Queste sanzioni hanno anche causato l’interruzione del rapporto di sponsorizzazione tra la Haas e Uralkali, posseduta dal padre di Nikita. Questo il commento del russo a Championat, riportato da OA Sport:

“Nel momento in cui il contratto è stato risolto, la Haas mi doveva ancora dei pagamenti che poi non sono stati effettuati. Mi pare che il datore di lavoro sia tenuto almeno a pagare lo stipendio fino al momento della cessazione dell’accordo e, credo, pagare una liquidazione. Quando il mondo nel suo insieme ti riempie di calci, sicuramente è sbagliato, ma questa è soltanto la mia idea. Qui si sta parlando invece di obblighi contrattuali che non sono stati rispettati. La cessazione dell’accordo con il main sponsor non ha avuto effetto direttamente sul mio futuro nella scuderia. Dunque il team ha preso le sue decisioni separate”.