F1, Ocon guarda all’Ungheria con fiducia

Archiviato il nono posto ottenuto nel Gran Premio d’Inghilterra, Esteban Ocon è pronto a scendere in pista all’Hungaroring, un tracciato dove, sfruttando i recenti passi avanti fatti dall’Alpine, il francese proverà a chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione.

“L’Hungaroring è uno dei miei circuiti preferiti. È un posto bellissimo per guidare una vettura di Formula 1, perché devi sempre avere un ritmo piuttosto sostenuto. Sono felice di andare in Ungheria dopo il buon weekend di Silverstone, la macchina si è comportata molto meglio rispetto alle settimane precedenti” ha dichiarato il pilota transalpino.

“Io e il team abbiamo continuato a lavorare duramente al simulatore per essere pronti in vista del round di Budapest, è l’ultimo prima della pausa estiva e l’obiettivo è quello di fare più punti possibili per chiudere in positivo la prima parte della stagione” ha affermato convinto il classe 1996 di Evreux.

OMNISPORT | 28-07-2021 17:37