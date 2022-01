F1, Ocon sente di non esser ancora tornato al livello pre-2019

24-01-2022 21:52

Sente di poter e dover migliorare ancora parecchio Esteban Ocon, convinto di non essere ancora tornato sui livelli precedenti il 2019, un’annata da lui trascorsa lontano dal paddock.

“Non è facile adattarsi a tutti i dettagli della Formula 1 ma probabilmente ho sottovalutato quanto tempo mi ci sarebbe voluto per tornare al mio pieno potenziale dopo l’anno fuori” ha affermato il vincitore del Gran Premio d’Ungheria quest’anno.

“Sento che non sono ancora completamente al livello che avevo quando mi sono fermato, ma non sono lontano. Naturalmente, ho fatto un grande passo in termini di fiducia in me stesso per comprendere al meglio la vettura, specialmente a cavallo tra il 2020 ed il 2021. Ma non voglio fermarmi qui, e desidero aumentare ulteriormente il mio livello” ha proseguito il transalpino dell’Alpine.

“Lavoro in una squadra costituita da ragazzi molto onesti, che sono tenuti a dirmi, senza alcuna paura, che posso fare meglio sotto un determinato aspetto. Questo potrebbe aiutarmi a compiere il passo successivo affrontando tutti quei piccoli dettagli che possono essermi utili per migliorare” ha concluso fiducioso Ocon.

OMNISPORT