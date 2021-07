F1, Perez in cerca di riscatto in Ungheria

Dopo la sesta piazza ottenuta in Austria, Sergio Perez sperava di rialzare la china in Inghilterra ma le cose, come testimoniano il 16° posto finale a Silverstone e le tante difficoltà palesate in generale nel weekend britannico, non sono andate affatto nel migliore dei modi.

In Ungheria dunque, archiviate le ultime due insoddisfacenti tappe, il messicano cercherà di mettersi nuovamente in mostra con l’obiettivo di riscattare le delusioni delle ultime settimane.

“Silverstone è stato un weekend da dimenticare. Mi è piaciuto il formato della gara sprint però, è molto impegnativo per noi piloti con due partenze e due gare da sostenere in altrettante giornate. Ora sono completamente concentrato sull’Ungheria e voglio riscattarmi “ ha affermato il pilota della Red Bull, in cerca di punti e prestazioni che lo possano portare anche ad estendere il suo accordo con la scuderia austriaca.

“Abbiamo lavorato molto duramente questa settimana e stiamo facendo tutto il possibile per presentarci competitivi all’Hungaroring. È una pista molto particolare ed è molto simile a Monaco, molto tecnica e con alto carico aerodinamico. Voglio andare in vacanza sereno e l’unico modo per farlo e disputare un fine settimana da protagonista in Ungheria”.

OMNISPORT | 27-07-2021 22:02