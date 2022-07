F1, Perez: "Non ci ho capito davvero nulla"

23-07-2022 17:35

Ha disputato una buona qualifica Sergio Perez sul tracciato di Le Castellet, in Francia, dodicesima prova del Mondiale F1 2022. Il messicano ha fatto il massimo in suo potere, ovvero chiudere dietro a Leclerc e Verstappen con un ritardo di oltre 4 decimi dal monegasco.

Queste le sue parole al termine della qualifica:

“Abbiamo fatto un grande recupero a livello di prestazioni durante il fine settimana. Parlando per me, sinceramente, non ci ho capito quasi nulla ed è stato il mio fine settimana peggiore fino alle qualifiche. La cosa importante è che abbiamo recuperato alla grande dopo un inizio difficile, ma oggi non potevamo fare meglio. L’obiettivo di domani sarà rimontare e demolire la resistenza della Ferrari. Non sarà semplice e ne siamo consapevoli, loro sono molto veloci, ma ce la metteremo tutta come ogni altra occasione”.