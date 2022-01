F1, Raikkonen: “Potrei non mettere più piede nel paddock”

10-01-2022 14:46

Kimi Raikkonen ha detto basta. Dopo 20 anni di motori, piste e gare non ne vuole più sapere di parlare o di occuparsi di Formula Uno.

Il finlandese ha appeso il casco al chiodo e dal 2022 si occuperà della famiglia, o al massimo gareggerà in altre categorie. Non gli interessa mantenere i rapporti con la Formula 1, senza correre il pericolo che quest’ultima gli possa mancare.

“Solo il tempo dirà quanto mi mancherà la Formula 1. So solo che guidare era l’unica cosa che mi piaceva. Potrei non mettere più piede nel paddock. La Formula 1 non è mai stata la mia vita: ci sono sempre state cose più importanti per me“, ha detto Iceman alla Bild. “Ho smesso non perché non avessi più le forze, ma perché ho cose migliore da fare rispetto a prendere aerei e stare in hotel. Ripeto che non ho piani e non voglio progettare nulla. Ora voglio avere delle vacanze vere, non come quella estiva di F1, in cui per due settimane e mezzo dovevi comunque allenarti e pensare che dopo saresti tornato alla normale follia“.

OMNISPORT