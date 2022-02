F1, Ricciardo: “Non rimpiango la scelta di lasciare la Red Bull”

15-02-2022 11:13

Non guarda indietro verso il suo passato Daniel Ricciardo. Quello che poteva essere e non è stato non gli interessa. Nonostante il titolo vinto da Max Verstappen nell’ultima stagione, il pilota australiano non è pentito della scelta di lasciare la scuderia con base a Milton Keynes alla fine del 2018.

L’attuale pilota della McLaren, squadra per cui corre dall’inizio della scorsa stagione ha sottolineato come il cambio di “casacca” sia stato dettato dalla forte volontà di apportare un cambiamento alla propria carriera.

“L’anno scorso hanno vinto il mondiale con Max Verstappen, ma se fossi rimasti lì, in tutta sincerità, credo che non avrei battagliato per il titolo”, ha affermato l’australiano. “Avevo bisogno di un piccolo cambiamento, anche considerando il fatto che nel corso della mia carriera in Red Bull mi sono ritrovato ad affrontare alcune difficoltà, chiamiamole così, di percorso. Onestamente, però, non rimpiango le scelte che ho fatto in quel momento. Fa tutto parte dello sport e non ho provato rimpianto ad Abu Dhabi. Semmai sono felice per loro”.

