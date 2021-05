F1, Schumacher fiducioso nonostante il risultato

Dopo le prove libere di Barcellona, il campione 2020 della FIA F2 Mick Schumacher è soddisfatto nonostante il 19esimo posto: “È andato tutto bene, ho imparato molto oggi e sicuramente cercheremo di migliorarci per domani. Sembrava che la gomma dura fosse la più difficile da utilizzare. Per questa ragione siamo passati abbastanza rapidamente alla gomma morbida per le FP1”.

L’obiettivo è di precedere le Williams: “Direi che i progressi nel corso della giornata sono stati abbastanza positivi. Ci sono piccole cose che dobbiamo e possiamo migliorare. Siamo abbastanza veloci sui rettilinei, ma stiamo faticando un po’ con la deportanza”.

OMNISPORT | 07-05-2021 20:24