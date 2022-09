F1, Steiner: "La Red Bull va penalizzata"

30-09-2022 18:22

Il team principal della Haas Gunther Steiner a Sky si è espresso sul caso Red Bull: la scuderia austriaca avrebbe violato il budget cap. “Non so esattamente dove abbiano sforato il budget cap perché dicono di averlo capito diversamente, bisogna intanto capire quello e poi vedere se sono andati fuori dal budget cap e non sono in regola. Se la macchina è sottopeso, anche se appunto sostieni che avevi capito diversamente, vieni squalificato”.

“Adesso non dico che devono squalificarli, ci sarà una penalità, non so tutti gli elementi in dettaglio. Se ci sono zone grigie? Le zone grigie ci sono sempre, come nei regolamenti tecnici. Bisogna capire bene dove si è andati fuori per togliere il grigio e far sì che in futuro sia bianco o nero. A sentire la cifra della quale sono andati fuori non può essere uno sbaglio”.

Sulle possibili sanzioni Steiner non si sbilancia: “Non so se si tratta di intenzionalità, magari hanno pensato di correggere il tiro nel corso dell’anno e poi l’anno è finito e alla fine non c’era più margine di manovra. Infrazione di 10 milioni? Ci sono certe spese che abbiamo tutti, sono spese fisse che non puoi cambiare. La cifra sforata da Red Bull è sullo sviluppo della macchina, quindi sono dei milioni non su 140 ma su 70 che sono lo sviluppo della macchina e quindi la percentuale è molto alta. La penalità non la so, io ho sentito che hanno speso oltre cinque milioni, un’infrazione più vicina ai 5 che ai 10 milioni, che sono comunque tanti. La sanzione non la so perché non c’è nel regolamento. Io non vorrei sbilanciarmi sulla penalità perché non sono la persona adatta”, sono le parole riportate da Formulapassion.